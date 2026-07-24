Διακοπή δρομολογίων του Τραμ στον Πειραιά λόγω πτώσης σκαλωσιάς

Προβλήματα στη λειτουργία του Τραμ σημειώθηκαν στην περιοχή του Πειραιά, μετά την πτώση σκαλωσιάς πολυκατοικίας στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Γραμμής, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη.

Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών στο συγκεκριμένο τμήμα της Γραμμής 7.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα δρομολόγια της Γραμμής 7 του Τραμ πραγματοποιούνται προσωρινά στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Πηγή: skai.gr

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