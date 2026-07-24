Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζουν να συγκαλέσουν την επόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο μια υψηλού επιπέδου συνάντηση, η οποία θα επικεντρωθεί στη δημιουργία μιας πιθανής διεθνούς συμμαχίας για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες, χωρίς ωστόσο επιβεβαίωση από κρατικούς φορείς των δύο χωρών.

Η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ για την εμπορική ναυτιλία αποτελεί βασικό στοιχείο οποιασδήποτε αμερικανικής στρατηγικής εξόδου από τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς και των προσπαθειών για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών. Η ακριβής ημερομηνία και η ατζέντα της συνάντησης βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση και δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πιθανώς θα συμμετάσχουν υπουργοί Άμυνας και ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητές από δυτικές χώρες, καθώς και χώρες της περιοχής, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, ενδέχεται να παραστούν.

Οι τελευταίες εξελίξεις

Από τότε που το Ιράν άρχισε, πριν από δύο εβδομάδες, να επιτίθεται σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ, οι ΗΠΑ πραγματοποιούν καθημερινά πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων κατά μήκος των νότιων ακτών της χώρας.

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες δεν έχουν σημειωθεί ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι στον τομέα της άμυνας υποστηρίζουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν γύρω από το Στενο έχει σχεδόν εξουδετερωθεί από τα αμερικανικά πλήγματα. Άλλοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει δυνατότητα να επιτεθεί σε πλοία στην περιοχή.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απείλησε να βομβαρδίσει γέφυρες και εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων στόχων στην Τεχεράνη, εάν το Ιράν επιτεθεί ξανά σε πλοία στα Στενά. Το Ιράν απάντησε απειλώντας υποδομές σε χώρες του Κόλπου που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Η ευρύτερη εικόνα

Η κλιμάκωση γύρω από το Στενό του Ορμούζ ξεκίνησε μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ομάν, Ιράν και Κατάρ για μια νέα συμφωνία σχετικά με τη λειτουργία του Στενού

Λίγο αργότερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επέστρεψε στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις και οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά.

Την Παρασκευή, αντιπροσωπεία του Ομάν έφτασε στην Τεχεράνη για να επαναλάβει τις συνομιλίες σχετικά με τον μηχανισμό επαναλειτουργίας των Στενών.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Παρασκευή ότι συζήτησε διάφορες πρωτοβουλίες και προτάσεις με τον ομόλογό του από το Πακιστάν, το οποίο διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

«Το πρόβλημα μεταξύ μας και των ΗΠΑ δεν είναι η έλλειψη διαμεσολαβητή. Το πρόβλημα είναι η προσέγγιση της Αμερικής», δήλωσε.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι το Ιράν «δεν θα υποκύψει στον αμερικανικό εκφοβισμό» και θα προστατεύσει τα συμφέροντά του στα Στενό. «Όσο δεν ικανοποιούνται οι νόμιμοι στόχοι και οι απαιτήσεις του ιρανικού λαού, είναι φυσικό ότι θα συνεχίσουμε την πορεία μας», ανέφερε.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε επίσης τηλεφωνικά την Παρασκευή με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, με αντικείμενο «την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι δύο υπουργοί τόνισαν τη σημασία της διατήρησης της θαλάσσιας ασφάλειας και συζήτησαν περιφερειακές λύσεις και συνεργασία με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή», ανέφερε η ανακοίνωση.

Στο παρασκήνιο

Οι ΗΠΑ επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις συζητήσεις που είχαν πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία με αρκετές χώρες σχετικά με τη δημιουργία μιας πιθανής διεθνούς συμμαχίας για τα Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τις πηγές.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις που έχουν θέσει πολλές χώρες είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Στενό, ώστε οι συνθήκες ασφαλείας να επιτρέψουν την ανάπτυξη μιας διεθνούς ναυτικής αποστολής.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ θέλουν οι σύμμαχοί τους να αποστείλουν στην περιοχή μέσα όπως πλοία εκκαθάρισης ναρκών, πολεμικά πλοία και drones, προκειμένου να βοηθήσουν στην ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρόμων.

«Οι Αμερικανοί αναζητούν έναν τρόπο εξόδου και θέλουν τη βοήθειά μας», δήλωσε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Πηγή: skai.gr

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