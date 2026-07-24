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Ισπανία: Συνελήφθη ένας άνδρας που έκανε αγροτικές εργασίες ως ύποπτος για την πυρκαγιά στην Άβιλα

Ο ύποπτος φέρεται ότι χρησιμοποίησε ένα αγροτικό μηχάνημα σε μια ζώνη όπου «απαγορεύονταν πλήρως» οι αγροτικές εργασίες, σύμφωνα με την ισπανική Πολιτοφυλακή

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φωτιά Ισπανία

Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για την πυρκαγιά στην Άβιλα της Ισπανίας που έχει κάνει στάχτη 90.000 στρέμματα στην περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν.

Ο ύποπτος φέρεται ότι χρησιμοποίησε ένα αγροτικό μηχάνημα σε μια ζώνη όπου «απαγορεύονταν πλήρως» οι αγροτικές εργασίες, σύμφωνα με την ισπανική Πολιτοφυλακή.

Παράλληλα, άλλος ένας άνδρας ερευνάται για την ίδια πυρκαγιά, ανέφερε η Πολιτοφυλακή στην πλατφόρμα Χ. Οι δύο άνδρες πιστεύεται ότι «προκάλεσαν σπίθες χρησιμοποιώντας αυτό το μηχάνημα», με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ισπανία Πυρκαγιά
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