Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για την πυρκαγιά στην Άβιλα της Ισπανίας που έχει κάνει στάχτη 90.000 στρέμματα στην περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν.

Ο ύποπτος φέρεται ότι χρησιμοποίησε ένα αγροτικό μηχάνημα σε μια ζώνη όπου «απαγορεύονταν πλήρως» οι αγροτικές εργασίες, σύμφωνα με την ισπανική Πολιτοφυλακή.

Παράλληλα, άλλος ένας άνδρας ερευνάται για την ίδια πυρκαγιά, ανέφερε η Πολιτοφυλακή στην πλατφόρμα Χ. Οι δύο άνδρες πιστεύεται ότι «προκάλεσαν σπίθες χρησιμοποιώντας αυτό το μηχάνημα», με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

🚨​🔥 #IncendiosForestales de provincias de Madrid y Ávila ​‼️🔥

■ ​Recursos desplegados:

​👥 650 guardias civiles

🚘 60 vehículos

🚁 2 helicópteros

⛺ 2 Puestos de Mando Avanzado (PMA)



​⚠️ Aviso importante: Sigue en todo momento las indicaciones del personal de servicio.



​📹… pic.twitter.com/qU218yFFs7 — Guardia Civil (@guardiacivil) July 24, 2026

Πηγή: skai.gr

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