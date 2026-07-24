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Τολιόπουλος: «Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού»

Ο διεθνής περιφερειακός αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό μέσω ενός μηνύματος στα social media, μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στον Άρη

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Τολιόπουλος

Παίκτης του Άρη είναι με κάθε επισημότητα και πάλι ο Βασίλης Τολιόπουλος με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την επιστροφή του Έλληνα γκαρντ μέχρι το 2030.

Μάλιστα, ο διεθνής περιφερειακός αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό μέσω ενός μηνύματος στα social media, γράφοντας «Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού. Σας ευχαριστώ όλους».

Τολιόπουλος

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Βασίλης Τολιόπουλος ΚΑΕ Παναθηναϊκός μπάσκετ
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