Εντός του Προεδρικού Μεγάρου η τελετή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας λόγω καιρού

Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την Aποκατάσταση της Δημοκρατίας και η καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρώδου του Αττικού πραγματοποείται εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στον κήπο, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Αντίστοιχα, η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τους πολιτικούς αρχηγούς θα πραγματοποιηθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου.

Πηγή: skai.gr

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