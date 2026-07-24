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Εντός του Προεδρικού Μεγάρου η τελετή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας λόγω καιρού

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τους πολιτικούς αρχηγούς θα πραγματοποιηθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου

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τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο

Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την Aποκατάσταση της Δημοκρατίας και η καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρώδου του Αττικού πραγματοποείται εντός του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στον κήπο, λόγω των καιρικών συνθηκών. 

Αντίστοιχα, η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τους πολιτικούς αρχηγούς θα πραγματοποιηθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Προεδρικό Μέγαρο
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