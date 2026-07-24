Επίσημα... κίτρινος ο Σεμπάστιαν Παλάσιος. Μετά από μια άκρως επιτυχημένη θητεία στον Λεβαδειακό την περασμένη σεζόν, ο Αργεντινός εξτρέμ, παραμένει στην Ελλάδα, αλλά ανηφορίζει για Θεσσαλονίκη.

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του «Τούκου» για τα δυο επόμενα χρόνια, με τον Αργεντινό να παραχωρεί τις δηλώσεις του μετά τις υπογραφές.

H ανακοίνωση του Άρη:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Sebastian Palacios για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Sebastian Alberto Palacios, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1992 στο Juan Bautista Alberdi.

Ο Αργεντίνος ακραίος επιθετικός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Boca Juniors με την οποία έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα το 2013.

Ακολούθως παραχωρήθηκε δανεικός στην CA Union Santa Fe (12 συμμετοχές, 2 γκολ) και την Arsenal Sarandi (18 συμμετοχές, 2 γκολ).

Την αγωνιστική περίοδο 2015-’16 επέστρεψε στη Boca Juniors με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Αργεντινής. Με την ομάδα του Μπουένος Άιρες κατέγραψε συνολικά 49 εμφανίσεις με 8 γκολ και 6 ασίστ.

Το 2016 μετακόμισε στην CA Talleres, όπου είχε εξαιρετική παρουσία καταγράφοντας 85 συμμετοχές με 21 γκολ και 7 ασίστ. Με τις επιδόσεις του κέντρισε το ενδιαφέρον της μεξικανικής CF Pachuca, η οποία τον απέκτησε στις αρχές του 2018. Στο Μεξικό αγωνίστηκε σε 36 παιχνίδια σημειώνοντας 8 γκολ, ενώ είχε ισάριθμες ασίστ.

Επέστρεψε στην Αργεντινή για λογαριασμό της CA Independiente (51 συμμετοχές 6 γκολ) και της CA Newell's Old Boys (19 συμμετοχές, 8 γκολ).

Το καλοκαίρι του 2021 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Αγωνίστηκε σε 120 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 26 γκολ. Κατέκτησε 2 Κύπελλα (2022, 2024), ενώ αποτέλεσε βασικό «γρανάζι» της ομάδας του στις ευρωπαϊκές πορείες σε UEFA Champions League και UEFA Europa League.

Μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό το 2024 επέστρεψε για ένα μικρό διάστημα στην CA Talleres και το καλοκαίρι του 2025 ήρθε ξανά στην Ελλάδα για λογαριασμό του Λεβαδειακού.

Στην ομάδα της Βοιωτίας έκανε μια γεμάτη σεζόν με 36 ματς, 8 γκολ και 8 ασίστ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Sebastian Alberto Palacios από σήμερα ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ!

«Ξέρω που ήρθα»

Στις πρώτες του δηλώσεις στο arisfc.com.gr, ο Sebastian Palacios, τόνισε:

«Γνωρίζω πολύ καλά ότι έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική και πολύ θερμούς φιλάθλους. Βρίσκομαι χρόνια στην Ελλάδα, έχω παίξει αντίπαλος του ΑΡΗ και ξέρω που ήρθα.

Ο ΑΡΗΣ είναι από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ελλάδας με απαιτητικό κοινό και οφείλει κάθε χρόνο να πρωταγωνιστεί.

Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα δώσω το μάξιμουμ των δυνατοτήτων μου σε κάθε ματς, ώστε όλοι μαζί να εκπληρώσουμε τους στόχους μας τη νέα περίοδο.

Να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στο πρωτάθλημα και φυσικά να επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά».

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