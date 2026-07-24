Ικανοποίηση Κομισιόν για τον κανονισμό για τον εντοπισμό της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη χθεσινή έγκριση από το Συμβούλιο μιας πρότασης για την επαναφορά της προσωρινής παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Η έγκριση από το Συμβούλιο περιλαμβάνει τις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ψηφοφορία της 9ης Ιουλίου. Η Επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει θετική γνώμη για τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου.

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που αποκαθιστά την ασφάλεια δικαίου, από τη στιγμή που έληξε η προηγούμενη προσωρινή παρέκκλιση στις 3 Απριλίου. Πλέον, οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών μπορούν να συνεχίσουν να εντοπίζουν και να καταγγέλλουν εθελοντικά τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες τους έως τις 3 Απριλίου 2028. Οι καταγγελίες αυτές είναι αναγκαίες για τη διάσωση των παιδιών-θυμάτων, καθώς συχνά είναι ο μόνος τρόπος για να αποκαλυφθεί η κακοποίηση. Η προσωρινή παρέκκλιση υποστηρίζει επίσης την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από την κυκλοφορία, κάτι που μειώνει τη δευτερογενή θυματοποίηση, η οποία συνεχίζει να στοιχειώνει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών για χρόνια, ακόμα και δεκαετίες μετά τη λήξη της σωματικής κακοποίησης.

Οι πρόσφατες ανησυχητικές τάσεις σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών καθιστούν την απόφαση αυτή ιδιαίτερα επίκαιρη. Οι καταγγελίες νέου υλικού αυξήθηκαν κατά πάνω από 200 φορές τα τελευταία 3 έτη, λόγω της κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης. Η επαναφορά αυτού του πλαισίου ενισχύει την ικανότητά μας να εντοπίζουμε την κακοποίηση, να στηρίζουμε τα θύματα, και να σταματάμε τους δράστες. Ωστόσο, το πλαίσιο αυτό δεν μπορεί παρά να είναι μια μεταβατική λύση έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για μακροπρόθεσμη νομοθεσία που θα θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των συννομοθετών ώστε να ολοκληρώσουν γρήγορα τις διαπραγματεύσεις για τους μακροπρόθεσμους κανόνες και να θέσουν σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό, μόνιμο σύστημα για την προστασία των παιδιών, τη διάσωση των παιδιών-θυμάτων, τον εντοπισμό των δραστών και τη μείωση της δευτερογενούς θυματοποίησης.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

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