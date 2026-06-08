Ραγδαία κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τις IDF, στόχος των επιχειρήσεων στο Ιράν ήταν εγκαταστάσεις και υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ τοπικά μέσα έκαναν λόγο για εκρήξεις σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν. Τουλάχιστον 10 ισχυρές εκρήξεις έχουν αναφερθεί στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν, καθώς το Ισραήλ προετοιμάζεται για νέο γύρο επιθέσεων σε στόχους σε όλο το Ιράν.

Το πρωί της Δευτέρας η Τεχεράνη απάντησε με νέα ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ. Ένας από τους ιρανικούς πυραύλους έπληξε μια ισραηλινή στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στη Ναμπλούς. Την ίδια στιγμή, η ένταση επεκτάθηκε και σε νέο μέτωπο, καθώς βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ αναχαιτίστηκε.

Ο αμερικανικός παράγοντας επιχειρεί να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με συνεχείς εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα και τον κίνδυνο γενίκευσης της σύγκρουσης να παραμένει ανοιχτός.

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