Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ: «Ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον αν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν»

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «δεν έχουν καμία σχέση με τον Λίβανο», ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι «ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον αν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν».

«Το κύριο ζήτημα εδώ είναι ότι το Ιράν προσπαθεί να συνδέσει τις διαπραγματεύσεις (με τις Ηνωμένες Πολιτείες) με τον Λίβανο και αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τον Λίβανο», δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ.

«Όταν χτυπάμε τη Χεζμπολάχ, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το Ιράν και πρέπει να μείνουν έξω από αυτό», πρόσθεσε ο Λάιτερ.

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Πηγή: skai.gr

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