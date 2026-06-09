Οι εννιά χώρες οι οποίες διαθέτουν πυρηνικά όπλα αύξησαν τις δαπάνες που είναι αφιερωμένες στα οπλοστάσιά τους σε επίπεδο-ρεκόρ, ύψους σχεδόν 119 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, ή εκατοστιαία κατά 19%, τάση που είναι ξεκάθαρο πως θα συνεχιστεί για δεκαετίες, προειδοποιεί μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα.
Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, που εκπόνησε η διεθνής εκστρατεία για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων (ICAN), οι εννιά χώρες —οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ινδία, το Ισραήλ, το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα— δαπάνησαν για τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους 17 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι το 2024.
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