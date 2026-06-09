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Δαπάνες-ρεκόρ σε παγκόσμια κλίμακα το 2025 για πυρηνικά όπλα

Οι εννιά χώρες οι οποίες διαθέτουν πυρηνικά όπλα δαπάνησαν για τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους 17 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι το 2024

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Πυρηνικά

Οι εννιά χώρες οι οποίες διαθέτουν πυρηνικά όπλα αύξησαν τις δαπάνες που είναι αφιερωμένες στα οπλοστάσιά τους σε επίπεδο-ρεκόρ, ύψους σχεδόν 119 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, ή εκατοστιαία κατά 19%, τάση που είναι ξεκάθαρο πως θα συνεχιστεί για δεκαετίες, προειδοποιεί μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα.

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, που εκπόνησε η διεθνής εκστρατεία για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων (ICAN), οι εννιά χώρες —οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ινδία, το Ισραήλ, το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα— δαπάνησαν για τα πυρηνικά οπλοστάσιά τους 17 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι το 2024.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: πυρηνικά όπλα δαπάνες
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