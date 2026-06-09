Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε δήλωση μέσω του εκπροσώπου του, εξέφρασε την ανησυχία του για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Γκουτέρες κάλεσε «όλα τα μέρη» να «τηρήσουν πλήρως τις εκεχειρίες στον Λίβανο, το Ιράν και τη Γάζα και να αποφύγουν οποιαδήποτε βήματα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ «ανησυχεί επίσης βαθιά για την απόφαση του Ισραήλ να κλείσει τα περάσματα προς τη Γάζα». Ζήτησε εκ νέου το «άμεσο άνοιγμα όλων των περασμάτων».

Ζήτησε επίσης τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τα «δικαιώματα και τις ελευθερίες στη ναυσιπλοΐα», σε μια προφανή αναφορά στους αποκλεισμούς της ναυτιλίας από το Ιράν και τις ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ.

«Ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε ο Γκουτέρες.

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Πηγή: skai.gr

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