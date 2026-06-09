Η παγκόσμια ανθρωπιστική υπηρεσία για τα παιδιά (Save the Children) κατήγγειλε την απόφαση του Ισραήλ να κλείσει τα συνοριακά περάσματα προς τη Γάζα, λέγοντας ότι η βοήθεια δεν πρέπει να πολιτικοποιείται.

«Η βοήθεια δεν είναι πολιτικό εργαλείο και δεν πρέπει να γίνεται όπλο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ahmad Al Hendawi, περιφερειακός διευθυντής της Save the Children για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Ευρώπη. «Η επιβίωση και οι ανάγκες των παιδιών στη Γάζα δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε αεροπορικές επιδρομές αλλού».

Ο Συντονισμός των Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη του Ισραήλ (COGAT) ανακοίνωσε το κλείσιμο των περασμάτων Karem Abu Salem (Κερέμ Αμπού Σαλέμ) και Rafah (Ράφα) προς τη Γάζα την Κυριακή, επικαλούμενος πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν. Τη Δευτέρα, δήλωσε ότι το πέρασμα θα ανοίξει ξανά την Τρίτη.

«Τα παιδιά στη Γάζα έχουν ήδη λιμοκτονήσει εκ προθέσεως. Δεν πρέπει τώρα να τους στερείται νερό, φάρμακα, στέγη και τα άλλα απαραίτητα αγαθά που χρειάζονται για να επιβιώσουν. Οι ισραηλινές αρχές πρέπει να ανοίξουν ξανά αυτά τα περάσματα αμέσως, να άρουν την πολιορκία και να διευκολύνουν την ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα.»

Τουλάχιστον 21.289 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

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Πηγή: skai.gr

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