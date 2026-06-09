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Ποσότητα-ρεκόρ ναρκωτικών κατασχέθηκε στη Χιλή - 100 και πλέον τόνοι κρυμμένοι σε φορτία ξυλείας

«Χάρη στο κοινό έργο της εισαγγελίας, του λιμενικού και των τελωνείων, καταφέραμε «ιστορικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας» ανέφερε η κυβέρνηση

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Χιλή

Οι αρχές της Χιλής προχώρησαν στην κατάσχεση εκατό και πλέον τόνων ναρκωτικών, κρυμμένων σε φορτία ξυλείας τα οποία είχαν προορισμό την Ευρώπη, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι αναχαιτίστηκε ποσότητα-ρεκόρ.

Χιλή

«Χάρη στο κοινό έργο της εισαγγελίας, του λιμενικού και των τελωνείων, 1.080 τόνοι ξύλων στα οποία είχαν εμποτιστεί διάφορα ναρκωτικά μπόρεσαν να κατασχεθούν», γεγονός που αποτελεί «ιστορικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Η κατάσχεση των 100 τόνων «είναι η μεγαλύτερη (του είδους) στην ιστορία της Χιλής», πρόσθεσε διευκρινίζοντας πως στην ξυλεία είχαν κρυφτεί κυρίως κοκαΐνη και κεταμίνη.

Αν τα ναρκωτικά έφταναν στους προορισμούς τους οι ελεγχόμενες ουσίες θα ανακτώνταν με «προχωρημένες χημικές διεργασίες, για τις οποίες χρειάζονται εξειδικευμένα εργαστήρια», ανέφεραν από την πλευρά τους τα τελωνεία, που εκτίμησαν ότι η αξία του εμπορεύματος ανερχόταν σε 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν κι άλλο, η εξέταση ύποπτων εμπορευματοκιβωτίων δεν έχει ολοκληρωθεί.

Χιλή

Η επιχείρηση διεξήχθη στα λιμάνια Σαν Αντόνιο, Βαλπαραΐσο (κεντρικά) και Αρίκα (βόρεια), σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: χιλή κατάσχεση Ναρκωτικά
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