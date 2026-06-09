Ιραβάνι: ΗΠΑ και Ιράν «θα καταλήξουν σε συμφωνία» μέχρι τα τέλη Ιουνίου

Ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβάνι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν «παρέχουν και ανταλλάσσουν απόψεις για να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα» μέσω της μεσολάβησης του Πακιστάν στις συνομιλίες.

«Δεν έχουμε λάβει κάποιο τελικό έγγραφο, αλλά επιδιώκουμε να το λάβουμε», δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση του Associated Press μετά την ομιλία του σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα επιτευχθεί κάποια συμφωνία μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, ο πρέσβης απάντησε: «Το ελπίζουμε. Το ελπίζουμε».

Τόνισε επίσης ότι η κατάπαυση του πυρός ήταν συνολική και εφαρμόστηκε στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την οποία ωστόσο το Ισραήλ απέρριψε.

Ο Ισραηλινός ηγέτης Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να χτυπούν τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ακόμη και αν ο ίδιος απέσυρε την απόφασή του να προχωρήσει σε περαιτέρω πλήγματα κατά του Ιράν τη Δευτέρα.

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Πηγή: skai.gr

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