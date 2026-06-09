Μουντιάλ στο Μεξικό; Τα καρτέλ είναι το μικρότερο από τα προβλήματά σου

Αν σχεδιάζετε να παρακολουθήσετε έναν αγώνα ποδοσφαίρου με μια παγωμένη μπίρα σε μια δροσερή καλοκαιρινή βραδιά στη θρυλική κεντρική πλατεία της Πόλης του Μεξικού, το Ζόκαλο, θα χρειαστεί να αναθεωρήσετε τα σχέδιά σας.

Τουλάχιστον όσον αφορά την μπίρα.

Η κυβέρνηση δεν θέλει οι φίλαθλοι να καταναλώνουν αλκοόλ στο επίσημο Fan Fest του Παγκοσμίου Κυπέλλου που στήνεται στην πλατεία. Οι αρχές επικαλούνται κανονισμούς της FIFA, όμως αυτή η εξήγηση δεν φαίνεται ιδιαίτερα πειστική. Η Anheuser-Busch InBev, παραγωγός των Corona και Budweiser, είναι ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς της διοργάνωσης και η FIFA συνήθως ευθυγραμμίζεται με τα εμπορικά συμφέροντα των συνεργατών της. Εξάλλου, αλκοολούχα μπίρα θα πωλείται κανονικά στα Fan Fest της Γουαδαλαχάρα και του Μοντερέι, των άλλων δύο πόλεων που θα φιλοξενήσουν αγώνες στο Μεξικό.

Πιθανότερη εξήγηση είναι ότι η κυβέρνηση φοβάται πως ο συνδυασμός ποδοσφαίρου, αλκοόλ και μιας τεράστιας συγκέντρωσης στο κέντρο της πρωτεύουσας θα μπορούσε να οδηγήσει σε επεισόδια, μια εικόνα που δεν θέλει να μεταδοθεί παγκοσμίως.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος, πρόκειται για μια μικρή απογοήτευση για τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στο Μεξικό για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Και δεν θα είναι η μοναδική. Θα υπάρξουν και άλλες δυσκολίες, όπως ανεπαρκείς υποδομές και οργανωτικά προβλήματα. Ωστόσο, δεν θα έβαζα την ανασφάλεια, το μεγάλο ερωτηματικό που συνοδεύει τους 13 αγώνες που θα φιλοξενήσει η χώρα, στην κορυφή της λίστας.

Ναι, το Μεξικό είναι μια βίαιη χώρα και η ανακάλυψη μυστικών τάφων καρτέλ κοντά στο στάδιο της Γουαδαλαχάρα είναι βαθιά ανησυχητική. Όταν επισκέφθηκα πρόσφατα την πόλη, οι αφίσες αγνοουμένων που κάλυπταν μνημεία και κολώνες φωτισμού υπενθύμιζαν με οδυνηρό τρόπο την τραγωδία που βιώνει η χώρα εδώ και χρόνια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμηθεί η κατάσταση. Οι επισκέπτες οφείλουν να είναι προσεκτικοί απέναντι στους κινδύνους που υπάρχουν σε κάθε μεγάλη μητρόπολη, συμπεριλαμβανομένων των πορτοφολάδων.

Παράλληλα όμως, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει προετοιμάσει ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας με σχεδόν 100.000 στελέχη ασφαλείας να αναπτύσσονται στις πόλεις όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες. Επιπλέον, σύμφωνα με το εξειδικευμένο μέσο CrashOut, τα καρτέλ έχουν δώσει εντολή στα μέλη τους να μην στοχοποιήσουν τουρίστες, ποδοσφαιρικές αποστολές ή αξιωματούχους της FIFA κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Αν ταξιδέψετε στο Μεξικό τις επόμενες εβδομάδες, είναι πολύ πιθανότερο να βρεθείτε αντιμέτωποι με πιο πεζά προβλήματα. Πρώτο και κυριότερο: η κυκλοφορία και οι μετακινήσεις, ένας καθημερινός εφιάλτης που αναμένεται να επιδεινωθεί με την άφιξη εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών.

Παρά τα οκτώ χρόνια προετοιμασίας, το αεροδρόμιο της Πόλης του Μεξικού παραμένει έργο υπό εξέλιξη, ενώ η περιοχή γύρω του είναι διαβόητη για την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι διαμάχες μεταξύ των οδηγών ταξί και των εφαρμογών μετακίνησης έχουν κατά καιρούς οδηγήσει ακόμη και σε κατασχέσεις οχημάτων Uber από την Εθνική Φρουρά. Στο Μοντερέι, η κατασκευή της νέας γραμμής 6 του μετρό έχει επιβαρύνει σημαντικά την κίνηση.

Σε αυτά προστίθενται πιθανές διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις κοινωνικών ομάδων που διεκδικούν παραχωρήσεις από την κυβέρνηση, όπως συνέβη πρόσφατα με το συνδικάτο των εκπαιδευτικών στην Πόλη του Μεξικού.

Η κινητικότητα αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη αδυναμία αυτού του Μουντιάλ στο Μεξικό. Γι’ αυτό οι επισκέπτες καλό είναι να προγραμματίζουν την άφιξή τους στα γήπεδα τρεις έως τέσσερις ώρες πριν από τη σέντρα. Στην Πόλη του Μεξικού συνιστάται η χρήση του συστήματος λεωφορείων Park & Ride για τη μετάβαση στο στάδιο που παλαιότερα ήταν γνωστό ως Αζτέκα.

Η περίοδος των βροχών, με τον κίνδυνο πλημμυρών, καθώς και η αισχροκέρδεια είναι επίσης παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η αμερικανική πρεσβεία συνιστά στους επισκέπτες να διαθέτουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη. Οι φίλαθλοι θα πρέπει ακόμη να προσέχουν τις απάτες με εισιτήρια και, παρότι το στάδιο της Πόλης του Μεξικού θα λειτουργεί χωρίς μετρητά, είναι φρόνιμο να έχουν πάντα λίγα πέσος στην τσέπη τους για ώρα ανάγκης.

Παρά τη διεθνή λάμψη της διοργάνωσης, η αριστερή κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ δεν αγκάλιασε ποτέ πραγματικά τον ενθουσιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το τουρνουά αντιμετωπίζεται ως μια ελιτίστικη διοργάνωση που αποσπά πόρους και προσοχή σε μια περίοδο έντονων εντάσεων με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ούτε η Σέινμπαουμ ούτε η δήμαρχος της πρωτεύουσας, Κλάρα Μπρουγκάντα, θα παραστούν στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου. Η πόλη δεν κήρυξε καν αργία για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να παρακολουθήσουν τον εναρκτήριο αγώνα της εθνικής ομάδας. Αυτή η ψυχρή στάση των αρχών ίσως εξηγεί γιατί ορισμένα έργα υποδομής δεν θα ολοκληρωθούν εγκαίρως και γιατί κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε πιο περιορισμένη κλίμακα.

«Δεν πιστεύω ότι θα αφήσει κάποια ουσιαστική κληρονομιά», δήλωσε ο Αλμπέρτο Λάτι, ένας από τους κορυφαίους αθλητικούς σχολιαστές της χώρας. «Για το μέγεθος των 13 αγώνων, πιστεύω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Θα μπορούσαν όμως να είχαν γίνει καλύτερα.»

Τίποτα από αυτά, ωστόσο, δεν θα έπρεπε να αποθαρρύνει κάποιον από το να επισκεφθεί το Μεξικό. Αντιθέτως, αν θέλετε να ζήσετε μια αυθεντική γιορτή γύρω από το ποδόσφαιρο, δύσκολα θα βρείτε καλύτερο προορισμό. Κανείς δεν επισκέπτεται την έκτη πιο δημοφιλή τουριστική χώρα στον κόσμο για τις συγκοινωνίες της, αλλά για το πάθος, τη διασκέδαση και τη φιλοξενία των ανθρώπων της.

Ακόμη κι αν δεν καταφέρετε να εξασφαλίσετε ένα από τα πανάκριβα εισιτήρια, η εμπειρία ενός συναρπαστικού αγώνα Μουντιάλ παρέα με ντόπιους φιλάθλους και επισκέπτες από όλο τον κόσμο είναι αξέχαστη. Οι διοργανώτριες πόλεις και οι ιδιώτες επενδυτές έχουν επίσης προγραμματίσει πολιτιστικές εκδηλώσεις που συμπληρώνουν το ποδοσφαιρικό θέαμα και αναδεικνύουν μία από τις πιο δυναμικές γαστρονομικές σκηνές του πλανήτη.

Ο εναρκτήριος αγώνας του Μεξικού απέναντι στη Νότια Αφρική θα παρακολουθηθεί από περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Για λίγες ώρες, τα βλέμματα του κόσμου δεν θα είναι στραμμένα στα προβλήματα της χώρας, αλλά στους ανθρώπους της, στο γήπεδο και σε αυτό που ουσιαστικά αποτελεί μια παγκόσμια γιορτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.