#36 Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

zokala

Όλοι μιλούμε για ναρκισσιστικές συμπεριφορές σε μία κοινωνία που η αλήθεια είναι ότι ενισχύει το «εγώ» κι όχι το «εμείς». Όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ένας νάρκισσος μπορεί να καταστρέψει στην κυριολεξία τη ζωή μας ενώ είναι αμφίβολο αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε και με ποιον τρόπο.

