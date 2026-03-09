Λογαριασμός
#44 | Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Με τα χρόνια η παγκόσμια ημέρα για την γυναίκα βρίσκει τις γυναίκες πιο ισχυρές στην κοινωνία και στην υγεία καθώς γνωρίζουν καλύτερα το παιχνίδι της πρόληψης από ό,τι οι άνδρες. Όμως, οι προκλήσεις για τις γυναίκες στη σύγχρονη κοινωνία είναι μεγάλες καθώς καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στα όνειρα και τα «θέλω» τους και την σκληρή πραγματικότητα.

