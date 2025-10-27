Λογαριασμός
Ζω Καλά
#07 | Ζω Καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Ζω Καλά

Έχετε σκεφθεί πόσες λάθος πεποιθήσεις έχουμε σε σχέση με τη διατροφή και το ανοσοποιητικό σύστημα; Αρκεί άραγε ένας χυμός πορτοκάλι για να χτίσουμε άμυνα εν όψει των χειμερινών ιώσεων Ακόμη, ακούστε ένα ενδιαφέρον θέμα που αφορά την αύξηση των περιστατικών σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου στους ανθρώπους κάτω των 50 ετών τα τελευταία 20 χρόνια.

