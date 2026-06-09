Ένα πολύ σοβαρό και επικίνδυνο περιστατικό έλαβε χώρα στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Ουγγαρία με το Καζακστάν και στη νίκη των Μαγυάρων με σκορ 3-1 στο Ντέμπρετσεν.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, μια εναέρια κάμερα που βρισκόταν πάνω σε σχοινιά πήρε φωτιά και έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου!

Ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκε κανένας ποδοσφαιριστής, με την κάμερα να πέφτει μερικά μόνο μέτρα δίπλα από έναν κάμεραμαν!

Δείτε τη στιγμή της πτώσης:

🚨JUST IN: A camera fell onto the pitch during the Hungary vs. Kazakhstan match pic.twitter.com/wTp3Efdq0m — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 9, 2026

Πηγή: skai.gr

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