Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουγγαρία-Καζακστάν: Εναέρια κάμερα πήρε φωτιά και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο - Δείτε το βίντεο

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, μια εναέρια κάμερα που βρισκόταν πάνω σε σχοινιά πήρε φωτιά και έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος στον αγωνιστικό χώρο

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
κάμερα

Ένα πολύ σοβαρό και επικίνδυνο περιστατικό έλαβε χώρα στη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Ουγγαρία με το Καζακστάν και στη νίκη των Μαγυάρων με σκορ 3-1 στο Ντέμπρετσεν.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, μια εναέρια κάμερα που βρισκόταν πάνω σε σχοινιά πήρε φωτιά και έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου!

Ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκε κανένας ποδοσφαιριστής, με την κάμερα να πέφτει μερικά μόνο μέτρα δίπλα από έναν κάμεραμαν!

Δείτε τη στιγμή της πτώσης:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουγγαρία Καζακστάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark

Απόρρητο