Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζω Καλά
#43 | Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

zokala

Αφού οι Αμερικάνοι δίδαξαν σε όλο τον πλανήτη το δυτικό μοντέλο διατροφής με τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τώρα τους κηρύσσουν τον πόλεμο. Γιατί πλέον όλοι οι επιστήμονες λένε ότι είναι επιβεβλημένη ανάγκη να περιορίσουμε αυτά τα τρόφιμα στο ελάχιστο;

Podcasts

ακούστε τα υπόλοιπα επεισόδια
Κάνε Εγγραφή

Αφού οι Αμερικάνοι δίδαξαν σε όλο τον πλανήτη το δυτικό μοντέλο διατροφής με τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τώρα τους κηρύσσουν τον πόλεμο. Γιατί πλέον όλοι οι επιστήμονες λένε ότι είναι επιβεβλημένη ανάγκη να περιορίσουμε αυτά τα τρόφιμα στο ελάχιστο;

Δείτε περισσότερα Podcasts