35 Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Όσο γηράσκει ο πληθυσμός τόσο περισσότερο η έρευνα στρέφεται στην οριστική λύση εκφυλιστικών παθήσεων όπως η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ. Η μνήμη, ένας εξαιρετικά περίπλοκος μηχανισμός, μπορεί να μείνει δυνατή και ακμαία μέχρι τα βαθιά γεράματα αρκεί κι εμείς να τροποποιήσουμε κάποιες παραμέτρους στην καθημερινότητά μας.