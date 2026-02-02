Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζω Καλά
#35 Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

zokala

Όσο γηράσκει ο πληθυσμός τόσο περισσότερο η έρευνα στρέφεται στην οριστική λύση εκφυλιστικών παθήσεων όπως η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ. Η μνήμη, ένας εξαιρετικά περίπλοκος μηχανισμός, μπορεί να μείνει δυνατή και ακμαία μέχρι τα βαθιά γεράματα αρκεί κι εμείς να τροποποιήσουμε κάποιες παραμέτρους στην καθημερινότητά μας.

Podcasts

ακούστε τα υπόλοιπα επεισόδια
Κάνε Εγγραφή

Όσο γηράσκει ο πληθυσμός τόσο περισσότερο η έρευνα στρέφεται στην οριστική λύση εκφυλιστικών παθήσεων όπως η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ. Η μνήμη, ένας εξαιρετικά περίπλοκος μηχανισμός, μπορεί να μείνει δυνατή και ακμαία μέχρι τα βαθιά γεράματα αρκεί κι εμείς να τροποποιήσουμε κάποιες παραμέτρους στην καθημερινότητά μας.

Δείτε περισσότερα Podcasts