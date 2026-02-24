Λογαριασμός
#41 | Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Ένας δείκτης υγείας όπως είναι οι τιμές της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων είναι υπερβολή να πούμε ότι καθορίζει τον τρόπο που ζούμε. Όμως, μετράμε τους δείκτες υγείας για να δούμε ή όχι έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Αλήθεια, γιατί οι γιατροί μας ζητούν να έχουμε όλο και χαμηλότερες τιμές λιπιδίων στο αίμα μας; Μπορούμε να το πετύχουμε με τον τρόπο ζωής ή η φαρμακευτική αγωγή είναι μονόδρομος;

