40 | Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Πολλοί άνθρωποι αποφασίζουμε να βγάλουμε από τη διατροφή μας μεγάλες ομάδες τροφών επηρεασμένοι από τα όσα λέγονται για τις δυσανεξίες σε αυτές, χωρίς πολλές φορές να διερευνούμε επιστημονικά την όποια παρατήρηση κάνουμε στον οργανισμό μας σε σχέση με τη διατροφή μας, καταλήγουμε αυθαίρετα στο συμπέρασμα ότι έχουμε δυσανεξία στη γλουτένη ή την λακτόζη

