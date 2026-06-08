67 | Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Η βιταμίνη D είναι μια αναγκαιότητα κι όχι ένα επιχειρηματικό πυροτέχνημα προώθησης συμπληρωμάτων διατροφής. Τα τελευταία χρόνια οι ευεργετικές ιδιότητες στο σύνολο του οργανισμού έχουν πείσει τους γιατρούς όχι μόνο να συνταγογραφούν συμπληρώματα βιταμίνης D, αλλά και να ζητούν την μέτρησή της σε ετήσια βάση.