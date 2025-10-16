04 | Ζω Καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Η εξιδανίκευση της ευτυχίας οδηγεί πολλούς ανθρώπους στο κυνήγι της που όμως μοιάζει άπιαστο όνειρο -ιδίως στις μέρες μας.

Ωστόσο σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ευτυχία δεν σχετίζεται με τον πλούτο - παρότι η οικονομική άνεση την ευνοεί να ανθίσει - αλλά είναι κάτι πιο χειροπιαστό και έχει να κάνει με μικρές στιγμές ευφορίας, γαλήνης και πραγματικής σύνδεσης με τους άλλους στην καθημερινότητά μας.

Επίσης, ακούστε ένα άλλο θέμα που αφορά στην υπογονιμότητα αλλά και την υπογεννητικότητα σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και η δική μας.