Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζω Καλά
#39 Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

zokala

Ποιοι βιοχημικοί μηχανισμοί κρύβονται πίσω από την έλξη και τον έρωτα; Γιατί σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι ερωτεύονται πρώτα τον εαυτό τους και μετά τους άλλους; Τι διαφοροποιεί στις μέρες μας τον έρωτα από την αγάπη και γιατί ο έρωτας είναι διαφορετικός στην εποχή των social media;

Podcasts

ακούστε τα υπόλοιπα επεισόδια
Κάνε Εγγραφή

Ποιοι βιοχημικοί μηχανισμοί κρύβονται πίσω από την έλξη και τον έρωτα; Γιατί σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι ερωτεύονται πρώτα τον εαυτό τους και μετά τους άλλους; Τι διαφοροποιεί στις μέρες μας τον έρωτα από την αγάπη και γιατί ο έρωτας είναι διαφορετικός στην εποχή των social media;

Δείτε περισσότερα Podcasts