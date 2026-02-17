39 Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Ποιοι βιοχημικοί μηχανισμοί κρύβονται πίσω από την έλξη και τον έρωτα; Γιατί σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι ερωτεύονται πρώτα τον εαυτό τους και μετά τους άλλους; Τι διαφοροποιεί στις μέρες μας τον έρωτα από την αγάπη και γιατί ο έρωτας είναι διαφορετικός στην εποχή των social media;