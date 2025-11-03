09 Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

bluesky

linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Η επικρατέστερη θεωρία έως σήμερα για να αντιμετωπίσει κάποιος ένα βαθύ, σοβαρό ή ήπιο τραύμα που κουβαλάει σε όλη του τη ζωή είναι να το ανασύρει από το παρελθόν του, να το βιώσει κι έτσι να το θεραπεύσει. Όμως, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα τραύματά μας στο παρόν, δίνοντάς τους νόημα και «φωνή».