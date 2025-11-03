Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζω Καλά
#09 Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Ζω Καλά

Η επικρατέστερη θεωρία έως σήμερα για να αντιμετωπίσει κάποιος ένα βαθύ, σοβαρό ή ήπιο τραύμα που κουβαλάει σε όλη του τη ζωή είναι να το ανασύρει από το παρελθόν του, να το βιώσει κι έτσι να το θεραπεύσει. Όμως, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα τραύματά μας στο παρόν, δίνοντάς τους νόημα και «φωνή».

Podcasts

ακούστε τα υπόλοιπα επεισόδια
Κάνε Εγγραφή

Η επικρατέστερη θεωρία έως σήμερα για να αντιμετωπίσει κάποιος ένα βαθύ, σοβαρό ή ήπιο τραύμα που κουβαλάει σε όλη του τη ζωή είναι να το ανασύρει από το παρελθόν του, να το βιώσει κι έτσι να το θεραπεύσει. Όμως, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα τραύματά μας στο παρόν, δίνοντάς τους νόημα και «φωνή».

TAGS: NaturalFactors
Δείτε περισσότερα Podcasts