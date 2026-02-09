38 Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι βελτιώνεται η εμβολιαστική κάλυψη για τον ιό HPV στη χώρα μας, κυρίως όσον αφορά τα αγόρια, αλλά ακόμη απέχουμε πολύ από τους στόχους που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο εμβολιασμός για τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων αποτελεί αδιαμφισβήτητα σήμερα ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των επιστημόνων για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας αλλά και άλλων μορφών καρκίνου που σχετίζονται με τη σεξουαλική δραστηριότητα.