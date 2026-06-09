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Αντίπαλες παρατάξεις πιάστηκαν στα χέρια στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης - Δείτε βίντεο

Η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση διακόπηκε αιφνιδίως, όταν ο αντιδήμαρχος, Γιάννης Ταβουλάρης, αντέδρασε στην τοποθέτηση του δημάρχου, Στάθη Ψυρρόπουλου

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Ρινγκ στην Ηλιούπολη

Ένταση επικράτησε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, η οποία λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε επεισόδιο με σοβαρές διαστάσεις. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του HlioupoliTimes.gr, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η τοποθέτηση του δημάρχου Στάθης Ψυρρόπουλος. Τότε, ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ταβουλάρης φέρεται να αντέδρασε έντονα και να στράφηκε προς δημότισσα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση από την αίθουσα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε δεχθεί νωρίτερα λεκτική επίθεση, κάτι που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οδήγησε στην έντονη αντιπαράθεση.

Η λογομαχία κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα το κλίμα να γίνει ιδιαίτερα τεταμένο και η συνεδρίαση να μετατραπεί σε πεδίο έντονων συγκρούσεων.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ηλιούπολη δημοτικό συμβούλιο
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