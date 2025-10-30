Όλοι λέμε ότι θέλουμε να απαλλαγούμε από το λίπος. Όμως το λίπος στο σώμα δεν είναι ένα. Υπάρχει το επιβαρυντικό για την υγεία λίπος αλλά και η χρήσιμη διάστασή του στην επιβίωσή μας. Ποιο λίπος πραγματικά πρέπει να πολεμήσουμε; Ο 'πόλεμος' για την καθιέρωση σταθερής ώρας που δεν θα αλλάζει, είτε χειμερινής είτε θερινής, καλά κρατεί και ανάμεσα στους επιστήμονες.
Ζω Καλά
#08 Ζω καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη
Όλοι λέμε ότι θέλουμε να απαλλαγούμε από το λίπος. Όμως το λίπος στο σώμα δεν είναι ένα. Υπάρχει το επιβαρυντικό για την υγεία λίπος αλλά και η χρήσιμη διάστασή του στην επιβίωσή μας. Ποιο λίπος πραγματικά πρέπει να πολεμήσουμε; Ο 'πόλεμος' για την καθιέρωση σταθερής ώρας που δεν θα αλλάζει, είτε χειμερινής είτε θερινής, καλά κρατεί και ανάμεσα στους επιστήμονες.