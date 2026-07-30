Αύξηση 8,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούνιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών (λόγω κυρίως των υψηλών τιμών του πετρελαίου διεθνώς οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών):
α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 16,2%.
β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 5,8%.
Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 3% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2026, έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.
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