Οι BTS δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα για Grammy

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι BTS ανακοίνωσαν ότι δεν θα υποβάλουν το νέο τους άλμπουμ «Arirang» για υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy του 2027.

Η απόφαση έρχεται μετά τη δημιουργία νέας κατηγορίας για την Καλύτερη Ασιατική Ποπ Μουσική Ερμηνεία στην τελετή απονομής των Grammy το επόμενο έτος.

Τα μέλη των BTS επιβεβαίωσαν από κοινού την άρνησή τους μέσω προσωπικών τους δηλώσεων στο Instagram.

Οι BTS ανακοίνωσαν ότι δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα με το νέο τους άλμπουμ «Arirang» για βραβεία Grammy το 2027. Η απόφαση του supergroup της K-pop έρχεται μετά την πρόσφατη επιβεβαίωση από την Αμερικανική Ακαδημία Ηχογράφησης ότι προστίθεται μιας νέα κατηγορία για την Καλύτερη Ασιατική Ποπ Μουσική Ερμηνεία, στην τελετή απονομής των βραβείων το επόμενο έτος, η οποία θα αναγνωρίσει την «καλλιτεχνική αριστεία» στην ασιατική ποπ μουσική που προέρχεται από ασιατικές αγορές και οι συμμετοχές πρέπει να περιλαμβάνουν ουσιαστική χρήση μίας ή περισσότερων ασιατικών γλωσσών.

Κάθε μέλος των BTS έχει πλέον κοινοποιήσει μια πανομοιότυπη δήλωση στις προσωπικές του ιστορίες στο Instagram, επιβεβαιώνοντας την άρνησή του να υποβάλει το άλμπουμ του για υποψηφιότητα.

«Αποφασίσαμε να μην υποβάλουμε συμμετοχή με το έργο μας στα φετινά βραβεία Grammy» δήλωσαν. «Ελπίζουμε ότι η μουσική θα ακουστεί και θα αγαπηθεί για αυτό που είναι, πέρα ​​από περιοχές ή γλώσσες. Είμαστε ευγνώμονες στους "Army" (θαυμαστές) μας και σε όσους μας υποστηρίζουν πάντα».

Τραγούδια που ερμηνεύονται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά δεν είναι επιλέξιμα για την κατηγορία. Το πρόσφατο άλμπουμ των BTS περιλαμβάνει πολλά τραγούδια με στίχους κυρίως αγγλικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, το «Swim» έχει μόνο αγγλικό στίχο, γεγονός που θα το καθιστούσε μη επιλέξιμο για την κατηγορία Καλύτερης Ασιατικής Ποπ Μουσικής Ερμηνείας.

Η θεσμοθέτηση του νέου βραβείου προκάλεσε αντιδράσεις θαυμαστών της K-pop. Πολλοί υποστήριξαν ότι, αντί να τιμά τους Ασιάτες καλλιτέχνες, η Αμερικανική Ακαδημία Ηχογράφησης τους εντάσσει σε μια ξεχωριστή κατηγορία. Οι BTS έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές στη σκηνή των βραβείων Grammy και έχουν κερδίσει τέσσερις υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών για την Καλύτερη Ποπ Εμφάνιση Ντουέτου/Συγκροτήματος και για το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο, αλλά δεν έχουν κερδίσει ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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