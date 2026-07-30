Αφρικανική σκόνη: Τι αφήνει πίσω της το νέο επεισόδιο

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνόησαν τη μεταφορά αέριων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Ιονίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το φαινόμενο πλέον εξασθενεί — αυτό όμως που μένει πίσω του είναι ένα λεπτό στρώμα σκόνης πάνω σε ό,τι βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο.

Πώς φτάνει η σκόνη της Σαχάρας μέχρι την Ελλάδα

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, αλλά αξίζει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Όταν πάνω από τη Βόρεια Αφρική επικρατούν ισχυροί άνεμοι, τεράστιες ποσότητες λεπτής άμμου και σκόνης σηκώνονται σε μεγάλο ύψος. Αν την ίδια στιγμή στη Μεσόγειο φυσούν νότιοι άνεμοι, αυτές οι αέριες μάζες ταξιδεύουν προς τα βόρεια — και μέσα σε μία με δύο ημέρες η σκόνη βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την έρημο όπου ξεκίνησε.

Στο τρέχον επεισόδιο, το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου κινήθηκε στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Αυτό εξηγεί τη χαρακτηριστική θολή, κιτρινωπή όψη του ουρανού και τα εντυπωσιακά πορτοκαλί ηλιοβασιλέματα των τελευταίων ημερών — η σκόνη «φιλτράρει» το ηλιακό φως. Σε περιοχές της νότιας Πελοποννήσου, ωστόσο, οι συγκεντρώσεις έφτασαν παροδικά και στην επιφάνεια, επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα. Όπως ισχύει σε κάθε τέτοιο επεισόδιο, τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά καλό είναι να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους όσο το φαινόμενο διαρκεί.

Τι καιρό περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία κινείται σε υψηλά επίπεδα, με τον υδράργυρο να φτάνει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38. Στα βόρεια και στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός διατηρείται γενικά αίθριος.

Ακριβώς αυτός ο συνδυασμός — σκόνη που έχει ήδη κατακαθίσει και βροχές που έρχονται — φέρνει και το δεύτερο μέρος της ιστορίας: τη λασποβροχή.

Λασποβροχή: το «αποτύπωμα» της σκόνης

Η ερημική σκόνη είναι εξαιρετικά λεπτή και στρώνεται σε αυτοκίνητα, τέντες, ηλιακούς θερμοσίφωνες, μπαλκόνια και ταράτσες. Όσο ο καιρός μένει στεγνός, περνά σχεδόν απαρατήρητη. Όταν όμως συναντήσει την πρώτη βροχή, το νερό την κατεβάζει ως λάσπη, με τα γνωστά καφετιά στίγματα σε παρμπρίζ, τζάμια και μπουγάδες.

Στα αυτοκίνητα, οι ειδικοί συστήνουν ξέπλυμα με άφθονο νερό και όχι στεγνό σκούπισμα, γιατί οι κόκκοι της σκόνης χαράζουν το χρώμα. Στους ηλιακούς θερμοσίφωνες και τα φωτοβολταϊκά, το στρώμα σκόνης μειώνει την απόδοση μέχρι να ξεπλυθεί. Και στις μπουγάδες… απλώς καλύτερα να μην απλώσετε πριν βρέξει.

Η λάσπη που κατεβάζει η βροχή από ταράτσες και μπαλκόνια καταλήγει επίσης στις υδρορροές και στα φρεάτια, όπου «δένει» με φύλλα και χώματα και δυσκολεύει την απορροή του νερού — δεν είναι τυχαίο ότι τα συνεργεία για αποφράξεις δέχονται τις περισσότερες κλήσεις τους ακριβώς μετά από επεισόδια λασποβροχής. Ένα γρήγορο καθάρισμα στις σχάρες και στα στόμια των λούκων όσο ο καιρός είναι ακόμα στεγνός συνήθως αρκεί για να μη φτάσει κανείς εκεί.

Φαινόμενο που θα ξαναδούμε

Τα επεισόδια αφρικανικής σκόνης δεν περιορίζονται πλέον στην άνοιξη — επανέρχονται αρκετές φορές μέσα στο έτος, ακόμα και μεσοκαλόκαιρα, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που τα ευνοούν εμφανίζονται όλο και συχνότερα στην περιοχή μας. Η συνταγή για την επόμενη φορά είναι η ίδια: υπομονή με τη θολούρα, προσοχή από τις ευπαθείς ομάδες τις ημέρες με επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, νερό αντί για στεγνό ξεσκόνισμα — και ένα βλέμμα στον ουρανό, γιατί μετά τη σκόνη, σχεδόν πάντα ακολουθεί η βροχή που θα την κατεβάσει.

Πηγή: skai.gr

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