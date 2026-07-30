Ανεξέλεκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο - Καλύτερη η εικόνα σε Σητεία και Πλωμάρι

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν εξαντλητική μάχη σε Ρέθυμνο, Σητεία και Πλωμάρι ενώ οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν διαρκώς νέες αναζωπυρώσεις και δυσχεραίνουν δραματικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Η πιο κρίσιμη κατάσταση καταγράφεται στο νότιο Ρέθυμνο. Η φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κρύα Βρύση, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε πολλαπλά μέτωπα, καίγοντας γεωργικές εκτάσεις, καλλιέργειες, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο. Περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και μηχανήματα έργου και 2 εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή, ενώ αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 οδήγησαν στην εκκένωση οικισμών και την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Η τραγωδία έχει ήδη βαρύ ανθρώπινο απολογισμό. Δύο εποχικοί πυροσβέστες, 25 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στο Ρέθυμνο, ενώ ακόμη ένας νεαρός αξιωματικός της Πυροσβεστικής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στον Αγέρανο Γυθείου, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια.

Την ίδια ώρα, στο Πλωμάρι της Λέσβου οι φλόγες είναι σε ύφεση ενώ στη Σητεία η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη.

Στην Πάρο, εχθές έγιναν τέσσερις συλλήψεις για την πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ επαναφέρουν στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης και της ευθύνης. Η χώρα μετρά ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες καταστροφές, με την επόμενη ημέρα να προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολη.

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