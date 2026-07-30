Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4) βρίσκονται σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία 4 εντάσσονται:

η Αττική και τα Κύθηρα

η Εύβοια και η Σκύρος

η Βοιωτία

η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία

η Κρήτη και οι Κυκλάδες

η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία

περιοχές της Φθιώτιδας, της Φωκίδας και της Αρκαδίας.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει των δυσμενών συνθηκών.

Πηγή: skai.gr

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