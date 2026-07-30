Κρήτη: Προειδοποίηση για ανέμους έως 8 μποφόρ

Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένεται να παραμείνουν οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ προκαλούν έντονη ανησυχία, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις μεγάλες φωτιές στο νότιο Ρέθυμνο και τη Σητεία.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου εξέδωσε έκτακτη προειδοποίηση, ενημερώνοντας ότι στο θαλάσσιο χώρο της Κρήτης θα επικρατήσουν βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 έως και 8 μποφόρ.

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι ιδιοκτήτες και οι χειριστές σκαφών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης και προστασίας των σκαφών τους, ενώ συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις και στις δραστηριότητές τους στις παράκτιες περιοχές.

Οι ισχυροί άνεμοι εκτιμάται ότι θα δυσκολέψουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης στα ενεργά μέτωπα της Κρήτης, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και ταχείας εξάπλωσης των φλογών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και της πυρκαγιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων της ΕΜΥ (29/07/2026, 22:00 UTC), θα επικρατήσουν τα εξής καιρικά φαινόμενα:

Νοτιοδυτικό Κρητικό: Ανατολικά του 22.00 και βόρεια του 33.00, έως τουλάχιστον τις 30/10 UTC, βόρειοι - βορειοανατολικοί άνεμοι 7 έως 8 μποφόρ.

Νοτιοανατολικό Κρητικό (Ιεράπετρα): Δυτικά του 27.30 και βόρεια του 34.00, έως τουλάχιστον τις 30/10 UTC, βόρειοι - βορειοδυτικοί άνεμοι 7 έως 8 μποφόρ.

Δυτικό Κρητικό: Δυτικά του 24.00, έως τουλάχιστον τις 30/10 UTC, βόρειοι - βορειοανατολικοί άνεμοι 7 έως 8 μποφόρ.

Το Λιμεναρχείο καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ελλιμενισμένων πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης. Παράλληλα:

Τα επαγγελματικά αλιευτικά, τα πλοία αναψυχής και τα μικρά σκάφη καλούνται να αποφύγουν τη δραστηριοποίησή τους όσο διαρκούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής όπου απαιτηθεί.



Τα μέσα ενημέρωσης καλούνται να ενημερώνουν συνεχώς το κοινό για τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.



Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα το προσωπικό και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα για την αντιμετώπιση περιστατικών και την παροχή βοήθειας σε πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα που ενδέχεται να κινδυνεύσουν.

Πηγή: skai.gr

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