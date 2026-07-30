Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα ο θάνατος των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο.

Την ώρα που οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στα δύσβατα μέτωπα της φωτιάς, ένας εθελοντής της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου λύγισε μπροστά στην κάμερα, αδυνατώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του για την απώλεια των δύο συναδέλφων τους.

Με δάκρυα στα μάτια μίλησε για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να αναχαιτίσουν το πύρινο μέτωπο.

«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα δουν τα παιδιά τους να επιστρέφουν στο σπίτι», είπε εμφανώς συγκλονισμένος, ενώ πρόσθεσε: «Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους… Πήγαν εκεί πέρα, δυστυχώς λάθος τους», χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τη συναισθηματική του φόρτιση.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική. Βλέπουμε καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα γυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω», ανέφερε με σπασμένη φωνή.

Πηγή: skai.gr

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