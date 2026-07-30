Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας, μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), στην οδό Ακαδημίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άγνωστος που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την υποτιθέμενη έκρηξη.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να προχωρήσει στον απαραίτητο έλεγχο των χώρων του κτιρίου.

Οι αρχές εξετάζουν την αξιοπιστία της απειλής, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.

Πηγή: skai.gr

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