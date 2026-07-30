Δ. Μιχαηλίδου: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι πολύτεκνες οικογένειες για τα vouchers βρεφονηπιακών σταθμών

Στα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς, στις προθεσμίες για την «Ανακαίνιση Κατοικίας», στις «Νταντάδες της Γειτονιάς» και στις παρεμβάσεις του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη στέγαση αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Παράλλληλα, καταδίκασε τις σεξιστικές, όπως τις χαρακτήρισε αναφορές, σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ απάντησε και στα σχόλια που ακολούθησαν την ομιλία της στο Fortune Greece.

Τα vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ειδικότερα, η κυρία Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι οι αιτήσεις για τα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρώνονται στις 5 Αυγούστου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τουλάχιστον 170.000 παιδιά θα πάρουν vouchers, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 393 εκατ. ευρώ. Για το έτος 2026-2027, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά και 38.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες αίρεται κάθε εισοδηματικό κριτήριο.

2.000 συμφωνητικά για τις «Νταντάδες της γειτονιάς»

Για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», η υπουργός σημείωσε ότι, μέσα σε 2,5 μήνες, έχουν ήδη υπογραφεί 2.000 συμφωνητικά. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ήδη 4.000 μητέρες και 2.300 νταντάδες, με στόχο να στηριχθούν οι οικογένειες στη φροντίδα παιδιών έως 2,5 ετών και να διευκολυνθεί η επιστροφή των γονέων στην εργασία.

Στις 31 Ιουλίου κλείνει η πλατφόρμα για την ανακαίνιση κατοικιών για ιδιοκατοίκηση

Στη συνέχεια, η Δόμνα Μηχαηλίδου υπενθύμισε ότι στις 31 Ιουλίου κλείνει η πλατφόρμα για όσους θέλουν να ανακαινίσουν την κατοικία στην οποία διαμένουν, ενώ στις 31 Αυγούστου κλείνει για όσους θέλουν να ανοίξουν κλειστά σπίτια και να τα διαθέσουν προς μίσθωση.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 77.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, εκ των οποίων περίπου 70.000 αφορούν κατοικίες για ιδιοκατοίκηση και περίπου 7.000 κλειστά ακίνητα. Η κρατική ενίσχυση φτάνει έως τις 36.000 ευρώ, καλύπτει από 75% έως 95% του κόστους των εργασιών, ενώ προβλέπεται και προκαταβολή. Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στις αλλαγές που έγιναν για τις κλειστές κατοικίες, ώστε να ενταχθούν περισσότερα ακίνητα στο πρόγραμμα.

Το απαιτούμενο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώθηκε από 50% σε 20%, για να αντιμετωπιστούν εμπόδια που συνδέονται με την πολυδιάσπαση της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, διπλασιάστηκε το ανώτατο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μην αποκλείονται κατοικίες που παραμένουν κλειστές, αλλά εμφανίζουν ελάχιστη κατανάλωση.

Οι πρώτες 2.000 κατοικίες σε δημόσια γη και η μετεγκατάσταση

Σε ό,τι αφορά στο στεγαστικό, η κυρία Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για κοινωνικές κατοικίες. Όπως είπε, ψηφίστηκαν τα μνημόνια συνεργασίας με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η χώρα μπαίνει στην τελική ευθεία για τη δημιουργία των πρώτων 2.000 κατοικιών σε δημόσια γη, που θα διατεθούν με προσιτό ενοίκιο σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Η επιλογή των δικαιούχων δεν θα γίνεται μόνο με εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και με κριτήρια ευαλωτότητας. Πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με άτομο με αναπηρία θα μοριοδοτούνται, ώστε να μπορούν να μείνουν σε κατοικία που θα ανήκει στο Δημόσιο και θα διατίθεται με προσιτό μίσθωμα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, το οποίο επεκτείνεται σε οκτώ νέες Περιφερειακές Ενότητες. Η ενίσχυση διαμορφώνεται πλέον οριζόντια στις 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους, ενώ καταργείται η προϋπόθεση να έχει προηγηθεί συμφωνία εργασίας στον δήμο μετεγκατάστασης.

Η πολιτική αντιπαράθεση δεν δικαιολογεί σεξιστικό λόγο

Εν τω μεταξύ, σχολιάζοντας τις αναφορές του Δημήτρη Κυριαζίδη σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η Δόμνα Μιχαηλίδου ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν δικαιολογεί προσβλητικό ή σεξιστικό λόγο. «Υπάρχει συχνά μια παρανόηση ότι οι βουλευτές που ανήκουμε σε διαφορετικά κόμματα έχουμε εχθροπάθειες. Αυτό δεν ισχύει. Μπορεί να έχουμε φιλίες και σχέσεις εκτίμησης με ανθρώπους από άλλους πολιτικούς χώρους. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου μάς χωρίζει άβυσσος. Αυτό, όμως, είναι άσχετο με το περιστατικό με τον κύριο Κυριαζίδη. Ως νέα γυναίκα, ως γυναίκα βουλευτής και ως υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θεωρώ ότι τέτοιες απόψεις είναι καταδικαστέες, αναχρονιστικές και μας γυρίζουν πίσω σε άλλες εποχές για τις γυναίκες», δήλωσε.

«Η τέχνη της κοπτικής είναι παλιά»

Κλείνοντας, η Δόμνα Μιχαηλίδου απάντησε στα σχόλια που ακολούθησαν την ομιλία της στο Fortune Greece, επισημαίνοντας ότι οι δηλώσεις της απομονώθηκαν από το συνολικό τους πλαίσιο. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «η τέχνη της κοπτικής είναι παλιά» και κάλεσε όσους ενδιαφέρονται να δουν ολόκληρο το βίντεο με τις δηλώσεις της.

Σύμφωνα με όσα σημείωσε, η ίδια είναι παιδί πυρηνικής οικογένειας και έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. «Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στις αξίες της. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας: της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας. Η Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίζει τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας. Είναι στενάχωρο να αλλοιώνονται τα λεγόμενά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

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