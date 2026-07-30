Πολωνία: Ο Τουσκ «δείχνει» ρωσικό πύραυλο για την έκρηξη κοντά στα σύνορα

Το «αντικείμενο» που έπεσε στην ανατολική Πολωνία τη νύκτα φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης που συγκλήθηκε αφού οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν σε ακατοίκητη έκταση του ανατολικού τμήματος της Πολωνίας κρατήρα διαμέτρου δέκα μέτρων που πιθανότατα ανοίχθηκε από βλήμα που έπεσε τη νύκτα κατά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

«Όλες οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο ⁠Kh-101, αλλά θέλουμε να είμαστε 100% βέβαιοι για τον τύπο του πυραύλου και την προέλευσή του», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Οι πολωνικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Η Ουκρανία ζήτησε να επιτραπεί σε Ουκρανούς ειδικούς να βοηθήσουν την Πολωνία στη διερεύνηση του περιστατικού, ανακοίνωσε ο Πολωνός εισαγγελέας Γκρεγκόρ Τρούσιεβιτς.

Οι κάτοικοι της περιοχή της Τάρναβα Κολόνια, στην περιοχή του Λούμπλιν, άκουσαν την νύκτα τον ήχο σφοδρής έκρηξης που ταρακούνησε τα σπίτια τους. Το σημείο της πτώσης του πυραύλου βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι ελικόπτερο Mi-24 πέταξε την νύκτα στην ζώνη και εντόπισε το σημείο πτώσης του «αντικειμένου».

Η Ρωσία εξαπέλυσε την νύκτα 74 πυραύλους και 284 drones κατά της Ουκρανίας, κυρίως κατά της περιοχής του Λβιβ, που συνορεύει με την Πολωνία. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατήγγειλε τις νέες μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

Οι επιθέσεις αυτές υπογραμμίζουν για μία ακόμη φορά ότι η επίθεση της Ρωσίας αποτελεί απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, δήλωσε ο Κόστα μέσω του Χ.

Πηγή: skai.gr

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