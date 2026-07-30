Σαρώνει η «Οδύσσεια» του Νόλαν: Ξεπέρασε τα 700 εκατ. δολάρια σε μόλις 12 ημέρες!

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, ξεπερνώντας τα 700 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office μέσα σε μόλις 12 ημέρες κυκλοφορίας.

Η πολυαναμενόμενη μεταφορά του ομηρικού έπους έχει συγκεντρώσει 320,5 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική και ακόμη 407,4 εκατ. δολάρια στις διεθνείς αγορές, ανεβάζοντας τις συνολικές εισπράξεις της στα 727,9 εκατ. δολάρια. Με αυτή την επίδοση, η ταινία αποτελεί ήδη την τέταρτη εμπορικότερη κινηματογραφική παραγωγή του 2026.

Στον δρόμο για το 1 δισ. δολάρια

Στις τρεις πρώτες θέσεις του φετινού παγκόσμιου box office βρίσκονται το «Toy Story 5», με εισπράξεις 1,02 δισ. δολαρίων, το «The Super Mario Galaxy Movie» και το «Michael», τα οποία έχουν ξεπεράσει οριακά το ένα δισ. δολάρια.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα, καθώς οι ισχυρές επιδόσεις της στις αίθουσες δείχνουν ότι μπορεί να ενταχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στο πολυπόθητο «κλαμπ» του ενός δισεκατομμυρίου.

Η επιτυχία επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ικανότητα του Κρίστοφερ Νόλαν να μετατρέπει τις ταινίες του σε μεγάλα κινηματογραφικά γεγονότα, προσελκύοντας κοινό ακόμη και σε παραγωγές που απευθύνονται κυρίως σε ενήλικες θεατές.

'The Odyssey' Surpasses $700 Million Globally After 12 Days in Theaters https://t.co/P94sLmnv0q — Variety (@Variety) July 29, 2026

Δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει στην Κίνα

Οι εισπράξεις θεωρούνται ακόμη πιο εντυπωσιακές, δεδομένου ότι η «Οδύσσεια» δεν έχει κάνει ακόμη πρεμιέρα στην Κίνα, μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές αγορές στον κόσμο.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει εκεί στις 14 Αυγούστου, σε σχεδόν 800 αίθουσες IMAX και σε χιλιάδες συμβατικές αίθουσες. Η είσοδός της στην κινεζική αγορά εκτιμάται ότι θα δώσει νέα ώθηση στις παγκόσμιες εισπράξεις της και θα την οδηγήσει ακόμη πιο κοντά στο ένα δισ. δολάρια.

Αντέχει απέναντι στο νέο «Spider-Man»

Παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό από το «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή και αναμένεται να σημειώσει ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα όλων των εποχών, η «Οδύσσεια» εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τη δυναμική της.

Οι προβλέψεις θέλουν την ταινία του Νόλαν να συγκεντρώνει από 50 έως 60 εκατ. δολάρια κατά το τρίτο Σαββατοκύριακο της κυκλοφορίας της, ποσό που πολλές παραγωγές δυσκολεύονται να πετύχουν ακόμη και κατά την πρεμιέρα τους.

Η ακριβότερη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Με προϋπολογισμό 250 εκατ. δολαρίων, η «Οδύσσεια» αποτελεί την ακριβότερη ταινία στην καριέρα του Κρίστοφερ Νόλαν. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι σύντομα θα γίνει και η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του, ξεπερνώντας το «The Dark Knight», που είχε συγκεντρώσει 1,008 δισ. δολάρια, αλλά και το «The Dark Knight Rises», με 1,08 δισ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

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