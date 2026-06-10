Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μποτιλιάρισμα δημιουργείται αυτήν την ώρα στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Γλυφάδα κατά μήκος του Π. Φαλήρου λόγω τροχαίων συμβάντων. Πολύ αυξημένη είναι και η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα από το Φαληρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά.

Ακινητοποιημένη είναι η άνοδος της Β. Κωνσταντίνου, η άνοδος της Κηφισίας προς την Εθνικής Αντιστάσεως, στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό στα ΚΤΕΛ, καθώς και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ έως τη Νέα Χαλκηδόνα.

Αρκετές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στον Σκαραμαγκά και στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη-Πέτρου Ράλλη από τις φυλακές Κορυδαλλού προς την Κηφισού.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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