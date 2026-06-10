Οι Ισραηλινοί αμφισβητούν ότι η ασφάλεια του Ισραήλ αποτελεί βασικό μέλημα του Τραμπ

Απότομη μείωση καταγράφει το ποσοστό των Ισραηλινών που πιστεύουν ότι η ασφάλεια του Ισραήλ αποτελεί βασικό μέλημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Έρευνα του Δείκτη Δημοκρατίας του Ισραήλ, καθώς η Ιερουσαλήμ έχει αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις για οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Η έρευνα, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, διεξήχθη από τις 31 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου, πριν το Ιράν πραγματοποιήσει την Κυριακή νέες εκτοξεύσεις πυραύλων κατά του Ισραήλ, για πρώτη φορά έπειτα από δύο μήνες, και πριν από τις πιέσεις Τραμπ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προβεί σε αντίποινα, κάτι που το Ισραήλ αγνόησε.

Πιο συγκεκριμένα, μόλις το 44% των Ισραηλινών πιστεύει πως η ασφάλεια του Ισραήλ αποτελεί βασικό μέλημα του Τραμπ, ποσοστό μειωμένο από το 60% του Μαρτίου, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βρίσκονταν εν μέσω της κοινής επίθεσης κατά του Ιράν.

Μεταξύ των Εβραίων Ισραηλινών, το 41% πιστεύει πως η ασφάλεια του Ισραήλ αποτελεί βασικό μέλημα του Τραμπ, από 64% τον Μάρτιο. Αντίθετα, αυξήθηκε στο 59% μεταξύ των Αράβων Ισραηλινών ερωτηθέντων, από 43% τον Μάρτιο.

Η ανάλυση των στοιχείων με βάση την πολιτική τοποθέτηση δείχνει ότι μόλις το 25,5% των αριστερών Εβραίων Ισραηλινών, το 32% των κεντρώων και το 48% των δεξιών Εβραίων Ισραηλινών πιστεύουν ότι η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους αποτελεί βασικό μέλημα του Τραμπ, ποσοστά μειωμένα από 34,5%, 62% και 70% αντίστοιχα τον Μάρτιο.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία, στις 8 Απριλίου, και ο Τραμπ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με το Ιράν για μια συμφωνία που θα τερματίσει μόνιμα τον πόλεμο, από τις οποίες το Ισραήλ έχει σχεδόν αποκλειστεί.

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Πηγή: skai.gr

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