Σε ρυθμούς Μουντιάλ συνεχίζει να ζει η 44χρονη Βραζιλιάνα ηθοποιός Πάολα Ολιβέιρα λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Ένα 24ωρο μετά τη viral εμφάνισή της στα social media με πλεκτό μπικίνι εμπνευσμένο από τα χρώματα της Βραζιλίας, η δημοφιλής ηθοποιός επανήλθε με νέα φωτογράφιση που παραπέμπει ευθέως στη σημαία της χώρας της.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Ολιβέιρα ποζάρει φορώντας εσώρουχα σε πράσινες, κίτρινες και μπλε αποχρώσεις, υιοθετώντας το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί ενόψει των αγώνων της «σελεσάο».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μία από τις εμφανίσεις της, στην οποία συνδύασε δύο δαντελένια εσώρουχα, ένα μπλε και ένα κίτρινο, το ένα πάνω από το άλλο, σε μια χιουμοριστική αναφορά στις προλήψεις των φιλάθλων.

«Συνεχίζουμε στα χρώματα της εβδομάδας. Λένε ότι αν φοράς το σωστό χρώμα φέρνει γούρι... Οπότε, για σιγουριά, τα φοράω όλα. Εσείς έχετε ήδη διαλέξει τι θα φορέσετε στους αγώνες;», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηθοποιός αστειεύτηκε λέγοντας πως έχει ήδη επιλέξει τα «τυχερά» της χρώματα για να παρακολουθεί τους αγώνες της εθνικής Βραζιλίας.

«Είμαι απόλυτα σε κλίμα αγώνα της Βραζιλίας. Έχω διαλέξει ακόμη και τα χρώματα που θα φοράω για να βλέπω τα παιχνίδια. Αν φέρουν γούρι και έρθει νίκη ή γκολ, τότε αυτό θα είναι το τυχερό μου σύνολο και δεν θα το βγάζω ποτέ», είπε χαριτολογώντας.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγα λεπτά χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια από θαυμαστές της. «Εθνικός θησαυρός της Βραζιλίας», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι «με αυτήν έρχεται πιο εύκολα το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο» για τη Βραζιλία.

Η νέα φωτογράφιση έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλη ανάρτησή της, στην οποία είχε ποζάρει με πλεκτό μπικίνι στα χρώματα της βραζιλιάνικης σημαίας, ακολουθώντας την αισθητική του λεγόμενου «brasilcore», κερδίζοντας και τότε πλήθος θετικών σχολίων από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Πηγή: skai.gr

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