Παγκάκης : Στο οικονομικό ”κλειδώνει” του Γένσεν αλλά…δυσκολίες στο 50-50 του Καμαρά (vid)
O Nίκος Παγκάκης τοποθετείται για τα μεταγραφικά ζητήματα του τριφυλλιού. Ενώ αποκαλύπτει για ακόμα μία φορά τί ισχύει, με τις περιπτώσεις. των Γένσεν και Καμαρά. Παγκάκης : Στο οικονομικό ”κλειδώνει” του Γένσεν αλλά…δυσκολίες στο 50-50 του Καμαρά
Διαβάστε αναλυτικά στο paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.