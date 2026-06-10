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Παγκάκης: Στο οικονομικό ”κλειδώνει” του Γένσεν αλλά…δυσκολίες στο 50-50 του Καμαρά (vid)

Ο Νίκος Παγκάκης δίνει το ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών

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Παναθηναϊκός

Παγκάκης : Στο οικονομικό ”κλειδώνει” του Γένσεν αλλά…δυσκολίες στο 50-50 του Καμαρά (vid)

O Nίκος Παγκάκης τοποθετείται για τα μεταγραφικά ζητήματα του τριφυλλιού. Ενώ αποκαλύπτει για ακόμα μία φορά τί ισχύει, με τις περιπτώσεις. των Γένσεν και Καμαρά. Παγκάκης : Στο οικονομικό ”κλειδώνει” του Γένσεν αλλά…δυσκολίες στο 50-50 του Καμαρά

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