Νότια Κορέα: Τεχνολογία και δημιουργικότητα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φαντασίας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κινηματογράφου Φαντασίας στην Μπουτσόν της Νότιας Κορέας (BIFAN) είναι έτοιμο να ηγηθεί των αλλαγών στην κινηματογραφική βιομηχανία φέτος, στην 30η επέτειό του, υιοθετώντας ενεργά την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα νέα μέσα, παραμένοντας πιστό στην ταυτότητά του ως έδρα του κινηματογράφου είδους.

Καθώς γιορτάζει 30 χρόνια παρουσίασης μοναδικών και ευφάνταστων ταινιών, το κορυφαίο Φεστιβάλ κινηματογράφου του συγκεκριμένου είδους της Ασίας στοχεύει να δημιουργήσει μια νέα τάση όπου η προηγμένη τεχνολογία και η ανθρώπινη δημιουργικότητα συνδυάζονται.

Το φετινό BIFAN, που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 12 Ιουλίου στην Μπουτσόν, δυτικά της Σεούλ, θα παρουσιάσει πρόγραμμα με ιστορικό ρεκόρ 321 ταινιών από 50 χώρες.

Αντανακλώντας το τεχνολογικά προηγμένο όραμα του Φεστιβάλ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 38 ταινίες που δημιουργήθηκαν από Τεχνητή Νοημοσύνη και 28 έργα εκτεταμένης πραγματικότητας (XR), μαζί με 170 ταινίες μεγάλου μήκους και 85 μικρού μήκους. Η ταινία «The Blades of the Guardians» του σκηνοθέτη Γιουέν Γου-πινγκ θα ανοίξει το Φεστιβάλ.

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι η επέτειος δεν είναι απλώς ένας εορτασμός της διοργάνωσης, αλλά μια νέα αρχή για το μέλλον της κινηματογράφησης.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορία της τροχιάς του χρόνου που έχει περάσει, αλλά για μια στιγμή για να αναλογιστούμε το ταξίδι των τελευταίων 30 ετών και να κάνουμε ένα άλμα προς το μέλλον του κινηματογράφου που δεν έχει ακόμη φτάσει» δήλωσε η Τσανγκ Μι-χι, ηθοποιός και πρόεδρος του Φεστιβάλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Σεούλ την Τρίτη.

Για να τιμηθούν οι διεθνείς πολιτιστικοί δεσμοί, στο BIFAN θα παρουσιαστεί επίσης μια ειδική γαλλική ταινία επιστημονικής φαντασίας με αφορμή την 140η επέτειο των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κορέας και Γαλλίας. Επιπλέον θα προβληθούν ταινίες από ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Ανατολικής Ασίας, όπως το Χονγκ Κονγκ και η Ινδονησία.

Πηγή: skai.gr

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