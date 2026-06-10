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Οριστικά στον Ολυμπιακό ο Μαφέο – Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο εξέπεμψε μήνυμα μεταγραφής και με το δικό του here we go ολοκληρώνεται η υπόθεση του Πάμπλο Μαφέο για τον Ολυμπιακό  

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Pablo Maffeo

Οριστικά και αμετάκλητα, πλέον, ο Πάμπλο Μαφέο θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού από το φετινό καλοκαίρι.

Ο ποδοσφαιριστής, η Μαγιόρκα και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν απόλυτη συμφωνία μεταξύ τους, κάτι για το οποίο… εξέπεμψε σήμα και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με το χαρακτηριστικό του «here we go».


Ο 28χρονος δεξιός μπακ – που μπορεί να τοποθετηθεί και στην πτέρυγα της μεσαίας γραμμής – αναμένεται το προσεχές διάστημα στην Ελλάδα για να επισημοποιήσει τη μεταγραφή του.

Όπως τονίζει ο Ρομάνο, η άφιξη του παίκτη στη χώρα μας ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις 17 του μηνός, δηλαδή σε μια εβδομάδα από τώρα.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ποδόσφαιρο Ολυμπιακός
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