Οριστικά στον Ολυμπιακό ο Μαφέο – Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Οριστικά και αμετάκλητα, πλέον, ο Πάμπλο Μαφέο θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού από το φετινό καλοκαίρι.

Ο ποδοσφαιριστής, η Μαγιόρκα και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν απόλυτη συμφωνία μεταξύ τους, κάτι για το οποίο… εξέπεμψε σήμα και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με το χαρακτηριστικό του «here we go».

🚨🔴⚪️ Pablo Maffeo to Olympiacos, deal done and here we go! Agreement in place between all parties.



Maffeo will travel to Greece on day 17. pic.twitter.com/9OQnDI3Zg4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026



Ο 28χρονος δεξιός μπακ – που μπορεί να τοποθετηθεί και στην πτέρυγα της μεσαίας γραμμής – αναμένεται το προσεχές διάστημα στην Ελλάδα για να επισημοποιήσει τη μεταγραφή του.

Όπως τονίζει ο Ρομάνο, η άφιξη του παίκτη στη χώρα μας ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις 17 του μηνός, δηλαδή σε μια εβδομάδα από τώρα.

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