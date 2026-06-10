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Νότια Αφρική: Μαζική ένοπλη επίθεση στο Γιοχάνεσπουργκ με τουλάχιστον 12 νεκρούς -Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ακόμη εννέα άτομα τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης σε άτυπο οικισμό στην περιοχή Κλίβελαντ

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αστυνομία

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μαζική ένοπλη επίθεση σε περιοχή του Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με την αστυνομία της Νότιας Αφρικής.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ακόμη εννέα άτομα τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης σε άτυπο οικισμό στην περιοχή Κλίβελαντ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περισσότεροι από 10 ύποπτοι αποβιβάστηκαν από ένα λευκό Toyota Quantum κοντά σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή Κλίβελαντ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Οι ύποπτοι φέρονται να εισήλθαν στον άτυπο οικισμό από τις δύο εισόδους και να κινήθηκαν σε όλη την περιοχή, ανοίγοντας πυρ εναντίον κατοίκων και μελών της κοινότητας σε πολλά διαφορετικά σημεία, πριν διαφύγουν με το ίδιο όχημα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γιοχάνεσμπουργκ Νότια Αφρική πυροβολισμοί
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