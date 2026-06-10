Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μαζική ένοπλη επίθεση σε περιοχή του Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με την αστυνομία της Νότιας Αφρικής.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ακόμη εννέα άτομα τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης σε άτυπο οικισμό στην περιοχή Κλίβελαντ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περισσότεροι από 10 ύποπτοι αποβιβάστηκαν από ένα λευκό Toyota Quantum κοντά σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή Κλίβελαντ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Οι ύποπτοι φέρονται να εισήλθαν στον άτυπο οικισμό από τις δύο εισόδους και να κινήθηκαν σε όλη την περιοχή, ανοίγοντας πυρ εναντίον κατοίκων και μελών της κοινότητας σε πολλά διαφορετικά σημεία, πριν διαφύγουν με το ίδιο όχημα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

🇿🇦💔12 Shot Dead in an Illegal Mining Hotspot Informal Settlement in Gauteng



Ten armed men dropped off by a white Toyota Quantum taxi ambushed and fatally shot 12 residents of the Jumpers informal settlement, an illegal mining hotspot in Cleveland, east of the Johannesburg CBD,… pic.twitter.com/rzD7SWOQiV — Inside Edge (@4Inside_Edge) June 10, 2026

Twelve people have been killed and nine others wounded following a mass shooting at Jumpers Informal Settlement in Cleveland, Johannesburg. Tune in to #eNCA, channel #DStv403 pic.twitter.com/fGbd03gNq8 — eNCA (@eNCA) June 10, 2026

Πηγή: skai.gr

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