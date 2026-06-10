Δικαστήριο στην Μπογκοτά απαγόρευσε χθες Τρίτη στον υποψήφιο της σκληρής δεξιάς που πέρασε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο οποίος θα διεξαχθεί την 21η Ιουνίου, τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, να χρησιμοποιεί το σύνθημα «Με δύναμη για την πατρίδα» και οποιοδήποτε εθνικό σύμβολο.

Ο 47χρονος δικηγόρος χρησιμοποιεί κατά κόρον εθνικά εμβλήματα στην εκστρατεία του και σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του, όπου κάνει συχνά τον χαιρετισμό των ενόπλων δυνάμεων.

Ο κ. δε λα Εσπριέγια φέρεται κατά δημοσκοπήσεις να είναι φαβορί στον δεύτερο γύρο, στον οποίο θα αντιμετωπίσει γερουσιαστή που είναι υποψήφιος της αριστεράς, τον Ιβάν Σεπέδα.

Το δικαστήριο διέταξε να «αποσυρθεί κάθε πολιτική προπαγάνδα» που περιέχει «τη σημαία» της Κολομβίας, εικόνες με «στρατιωτικούς και αστυνομικούς θεσμούς» καθώς και «ο χαιρετισμός και τα εμβλήματά τους».

Του απαγόρευσε επίσης να χρησιμοποιεί το προεκλογικό σύνθημα «Με δύναμη για την πατρίδα» και ακόμη και τον τίτλο του κόμματός του, «Υπερασπιστές της Πατρίδας».

Στον υποψήφιο δόθηκαν 24 ώρες να συμμορφωθεί και να αποσύρει το επίμαχο υλικό.

Την περασμένη εβδομάδα, η δικαιοσύνη του απαγόρευσε να χρησιμοποιεί τη φανέλα της εθνικής ποδοσφαίρου ως «σύμβολο» του κόμματός του.

Η κολομβιανή αριστερά τον κατηγόρησε πως προσπαθεί να ιδιοποιηθεί, να «κλέψει» τη φανέλα της εθνικής, όπως ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου στη Βραζιλία.

Ο κ. δε λα Εσπριέγια αντέτεινε ωστόσο πως δεν θα συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή της δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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