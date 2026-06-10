Dita Von Teese: Νέα κόντρα με την Κιμ Καρντάσιαν για κάτι που συνέβη πριν από 4 χρόνια

Η Dita Von Teese φαίνεται πως δεν έχει ξεχάσει την εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala του 2022, όταν η τηλεπερσόνα φόρεσε το θρυλικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε.

Η 53χρονη χορεύτρια burlesque σχολίασε ξανά το θέμα, συμφωνώντας με ακόλουθο στα social media που υποστήριξε πως η Κιμ Καρντάσιαν «κατέστρεψε» το διάσημο φόρεμα που είχε φορέσει η Μονρόε το 1962, όταν τραγούδησε το «Happy Birthday, Mr. President» στον Τζον Φ. Κένεντι.

Η συζήτηση άνοιξε μετά την επίσκεψη της πιο διάσημης στρίπερ στον κόσμο σε έκθεση αφιερωμένη στη Μέριλιν Μονρόε στο Μουσείο της Ακαδημίας στο Λος Άντζελες, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της σταρ.

Δεν είναι ξεκάθαρο, πάντως, γιατί η ίδια θεωρεί ότι το φόρεμα υπέστη ζημιά, καθώς τόσο η Κιμ Καρντάσιαν όσο και το μουσείο Ρίπλεϊς, στο οποίο ανήκει το ιστορικό κομμάτι, είχαν υποστηρίξει τότε πως δεν προκλήθηκε καμία νέα φθορά όσο το φόρεσε η σταρ.

Η Κιμ Καρντάσιαν είχε εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί φορώντας το αυθεντικό φόρεμα μόνο για λίγα λεπτά, πριν αλλάξει και φορέσει αντίγραφο, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Η ίδια είχε παραδεχτεί πως η διαδικασία ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το φόρεμα ήταν πολύ εύθραυστο και δεν μπορούσε ούτε να καθίσει φορώντας το.

Μάλιστα, είχε αποκαλύψει πως χρειάστηκε να χάσει κιλά για να μπορέσει να το φορέσει, ενώ τελικά το κάλυψε με ένα λευκό σάλι στην ανάβαση της σκάλας του Met Gala, καθώς δεν εφάρμοζε πλήρως στο σώμα της.

Το λαμπερό φόρεμα, δημιουργία του Ζαν Λουί, παραμένει ένα από τα πιο ιστορικά κομμάτια της παγκόσμιας μόδας. Η Μέριλιν Μονρόε το είχε αγοράσει τότε για 1.440 δολάρια, ενώ δεκαετίες αργότερα πουλήθηκε σε δημοπρασία για 4,81 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

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